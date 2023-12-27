جريان وتدفق سيول وادي ضهياء شرق الليث

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بوادي ضهياء شرق الليث بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
وتشهد العديد من الأحياء في منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وادي ضهياء شرق #الليث الان عصر الاربعاء ١٤ جماداخر ١٤٤٥
عضو المجموعة عمر الضامي pic.twitter.com/2HXeZSGEA3
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 27, 2023
وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.