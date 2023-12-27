Icon

النجار: عبدالرزاق حمدالله يستحق أن يكون قائد الاتحاد Icon 3 فرق سعودية تستهدف ضم محمد الشناوي Icon أمام الملك سلمان وبحضور ولي العهد.. الأمراء المعينون يؤدون القسم Icon طالبة سعودية تقدم مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين Icon كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر Icon الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019 Icon جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon ولي العهد: ‏شكراً للعاملين في أجهزة الدولة الذين يخدمون وطنهم بكل إخلاص وتفانٍ Icon أحلام فيوتشر بالتتويج تصطدم بخبرات الأهلي Icon العويران: النصر بطل حقيقي والاتحاد يستحق الإشادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد هطول أمطار الخير على المنطقة

جريان وتدفق سيول وادي ضهياء شرق الليث

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
جريان وتدفق سيول وادي ضهياء شرق الليث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بوادي ضهياء شرق الليث بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وتشهد العديد من الأحياء في منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنَين لعرضهما حطباً محلياً للبيع بالمدينة المنورة

ضبط مواطنَين لعرضهما حطباً محلياً للبيع بالمدينة المنورة

أبرز أرقام ياسين بونو مع الهلال

أبرز أرقام ياسين بونو مع الهلال

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
الرياضة

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة...

الرياضة
أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة
السعودية اليوم

أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية...

السعودية اليوم
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
آخر الاخبار

بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا...

آخر الاخبار
أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر
الرياضة

أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي
الرياضة

تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه