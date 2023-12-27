جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

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حسم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، وإمكانية رحيله إلى خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة.
وقال جريزمان، خلال تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “أرغب في التجديد وإنهاء فترتي الأوروبية مع أتلتيكو مدريد، والنادي أيضًا يُريد ذلك؛ ويتطلع لاستمراري مع الفريق”.
وأضاف: “ولكن بعيدًا عن أوروبا، ما أريده لاحقًا هو الدوري الأمريكي، لقد كشفت عن ذلك من قبل.. لكن أتلتيكو سيكون آخر ناد لي في أوروبا بنسبة 100%.. إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، حيث أبدو أسعد هنا في المنزل”.
واختتم جريزمان تصريحاته للصحيفة الإسبانية في هذا الشأن، قائلًا: “أعتقد أنني على ما يرام وأقدم مستوى رائعًا وأستمتع كثيرًا، لكن سنرى في نهاية الموسم”.
وسبق أن ارتبط اسم ناديي الهلال والاتحاد، بالتفاوض مع النجم الفرنسي، لتدعيم صفوفهما، خاصة الزعيم الذي أكدت تقارير خلال الفترة الماضية أنه يسعى لضمه، لتعويض غياب نجمه البرازيلي نيمار للإصابة.