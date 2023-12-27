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بعدما ارتبط اسمه بالهلال والاتحاد

جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
جريزمان يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، وإمكانية رحيله إلى خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة.

جريزمان يؤكد بقاءه مع أتلتيكو

وقال جريزمان، خلال تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “أرغب في التجديد وإنهاء فترتي الأوروبية مع أتلتيكو مدريد، والنادي أيضًا يُريد ذلك؛ ويتطلع لاستمراري مع الفريق”.

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غريزمان
اللاعب الفرنسي – المصدر @AntoGriezmann

وأضاف: “ولكن بعيدًا عن أوروبا، ما أريده لاحقًا هو الدوري الأمريكي، لقد كشفت عن ذلك من قبل.. لكن أتلتيكو سيكون آخر ناد لي في أوروبا بنسبة 100%.. إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، حيث أبدو أسعد هنا في المنزل”.

واختتم جريزمان تصريحاته للصحيفة الإسبانية في هذا الشأن، قائلًا: “أعتقد أنني على ما يرام وأقدم مستوى رائعًا وأستمتع كثيرًا، لكن سنرى في نهاية الموسم”.

غريزمان
اللاعب الفرنسي – المصدر @AntoGriezmann

محاولات الهلال والاتحاد لضم اللاعب

وسبق أن ارتبط اسم ناديي الهلال والاتحاد، بالتفاوض مع النجم الفرنسي، لتدعيم صفوفهما، خاصة الزعيم الذي أكدت تقارير خلال الفترة الماضية أنه يسعى لضمه، لتعويض غياب نجمه البرازيلي نيمار للإصابة.

غريزمان
اللاعب الفرنسي – المصدر @AntoGriezmann

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