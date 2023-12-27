جستنيه مُشيدًا بالاتحاد السعودي: اتخذ قرارًا في الوقت المناسب

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن سعادته بشأن الأنباء المتداولة عن استعانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، علي الطريفي.

جستنيه يُشيد بقرار الاتحاد السعودي

وأكدت تقارير، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتحاد السعودي سيُعين عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي والمحاضر في “فيفا”، علي الطريفي، مديرًا لتقنية الفيديو “VAR” في لجنة الحكام الرئيسية.

وعلق جستنيه على هذه الأنباء عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “خطوة في الطريق السليم تنم عن معرفة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موقع الخلل الذي تعاني منه لجنة الحكام أولًا”.

وواصل حديثه قائلًا: “وثانياً ما يحدث في تقنية الفار من حكام كشفتهم مباراة الاتحاد والنصر وقرار نادي الهلال الاستعانة بطاقم كامل تحكيم أجانب بما فيها مساعد تقنية الفار”.

وتابع: “تحية وتقدير لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة الاستاذ ياسر المسحل على هذا القرار، إضافة إلى الاختيار المناسب لحكم سعودي تاريخه مشرف نتمنى له التوفيق في مهمته، قرار جاء في الوقت المناسب”.

انتقادات لحكام مباراة الاتحاد والنصر

وكان طاقم تحكيم مباراة الاتحاد والنصر بالأمس، المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها العالمي بنتيجة 5\2، قد تعرض لانتقادات قوية، بسبب الحالات الجدلية، وأكدت الجماهير أن التحكيم سبب خسارة الكلاسيكو.