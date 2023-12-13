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جسر الملك فهد : صلاحية الهوية أو الجواز 3 أشهر شرط السفر إلى البحرين

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
جسر الملك فهد : صلاحية الهوية أو الجواز 3 أشهر شرط السفر إلى البحرين
المواطن - فريق التحرير

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شددت مؤسسة جسر الملك فهد على ضرورة التقيد بالمستندات والوثائق التي تتيح السفر للمواطنين من المملكة إلى البحرين.

عبور جسر الملك فهد

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس عدة أسئلة حول وثائق السفر وشروطها وردت بالقول إنه يمكن السفر للمواطنين باستخدام الهوية الوطنية أو الجواز وشددت على ضرورة أن تكون الوثيقة سارية لمدة 3 أشهر على الأقل.

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وفي وقت سابق أكدت أن سجل الأسرة لا يعتد به كوثيقة سفر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عامًا عند السفر بدون الوالدين، كما أكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في “أبشر – توكلنا”، لا تكفي لعبور الجسر

اشتراطات السفر بالمركبة

وحول اشتراطات السفر بالمركبة قالت العناية بالمستفيدين : يلزم أن تكون رخصة السير سارية، كما يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق أو وجود تفويض لدول مجلس التعاون.

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