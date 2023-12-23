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جسر الملك فهد : لا يمكن عبور السائق بمفرده دون مرافقة الكفيل

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
جسر الملك فهد : لا يمكن عبور السائق بمفرده دون مرافقة الكفيل
المواطن - فريق التحرير

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جدد جسر الملك فهد التأكيد على شروط وضوابط خروج العمالة المنزلية والسائقين الأجانب من السعودية إلى البحرين.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من مواطنة تشتكي فيه من عدم السماح للسائق بمغادرة البلاد لإحضار والدتها من البحرين بالرغم من أنه سبق له الخروج من المملكة برفقتها لتوصيلها إلى وجهتها ثم عاد إلى السعودية عبر الجسر.

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وردت المؤسسة بالقول : يلزم الحصول على تأشيرة خروج وعودة للسائق كما يلزم مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه.

عبور جسر الملك فهد للمواطنين

وفي سياق متصل قالت المؤسسة إن وثيقة السفر المعتمدة للمواطنين هي الهوية الوطنية أو جواز السفر الأصلي فقط بشرط أن لا تقل صلاحية الوثيقة عن ثلاثة أشهر، كما يلزم تصريح سفر لمن هم دون 21 عاماً عند السفر دون أحد الوالدين.

اشتراطات السفر بالمركبة

وحول اشتراطات السفر بالمركبة قالت العناية بالمستفيدين : يلزم أن تكون رخصة السير سارية، كما يلزم أن تكون المركبة مسجلة باسم السائق أو وجود تفويض لدول مجلس التعاون.

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