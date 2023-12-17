بوتين : روسيا لا تبيع سيادتها مقابل السجق موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي والقنوات الناقلة سابك للمغذيات الزراعية توزع 1.42 مليار ريال على المساهمين جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط المياه تتجمد مع أول موجة برد قوية في مرتفعات عسير مارسيلو يحلم بحصد كأس العالم للأندية 2023 ياسين بونو يسعى لكسر رقم غروهي ضبط سوداني رعى الإبل في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية 3 أسباب وراء دفء الشتاء في الساحل الغربي للسعودية غاياردو في ورطة قبل مواجهة الرائد
أكد الإعلامي جمال عارف، أن إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، سبب تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
وكتب جمال عارف عبر حسابه على منصة “إكس”: “قلتها قبل شهرين لو تجاوب القائمون على الاتحاد بإقالة نونو سانتو فإنها بداية السقوط وهذا للأسف ما يحدث للاتحاد، حاربوه من أجل العبود، السؤال أين العبود وأين الانضباط؟”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قد خسر ضد الأهلي المصري بنتيجة 3\1، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023، ليودع البطولة، ما أثار غضب الجماهير.
وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم 7 نوفمبر الماضي، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 56 مباراة تحت قيادة سانتو، وحقق 39 انتصارًا، وتعادل 9 مرات، وخسر 8 مرات، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، وخسر العديد من النقاط، لتُقرر الإدارة إقالته.