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بعد تراجع نتائج الاتحاد

جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
جمال عارف: إقالة نونو سانتو بداية السقوط
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي جمال عارف، أن إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، سبب تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

تعليق جمال عارف

وكتب جمال عارف عبر حسابه على منصة “إكس”: “قلتها قبل شهرين لو تجاوب القائمون على الاتحاد بإقالة نونو سانتو فإنها بداية السقوط وهذا للأسف ما يحدث للاتحاد، حاربوه من أجل العبود، السؤال أين العبود وأين الانضباط؟”.

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نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، قد خسر ضد الأهلي المصري بنتيجة 3\1، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023، ليودع البطولة، ما أثار غضب الجماهير.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

نونو سانتو مع الاتحاد

وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم 7 نوفمبر الماضي، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 56 مباراة تحت قيادة سانتو، وحقق 39 انتصارًا، وتعادل 9 مرات، وخسر 8 مرات، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، وخسر العديد من النقاط، لتُقرر الإدارة إقالته.

نادي الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @ittihad

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