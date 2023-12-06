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جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

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ستدعم جماهير النادي الأهلي، فريق ضمك غدًا في مباراته أمام نادي الاتحاد في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

ضمك ضد الاتحاد

وقبل المباراة، يتواجد الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 30 نقطة، فوز الاتحاد غدًا على ضمك سيصعد به للمركز الثالث ويهبط الأهلي للمركز الرابع، أما تعادل الاتحاد أو خسارته أمام ضمك، تضمن بقاء الأهلي في المركز الثالث.

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وتنطلق مباراة ضمك ضد الاتحاد، غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وسيكون التشكيل المتوقع للعميد مكونًا من: ”جروهي، الشنقيطي، فيليبي، هوساوي، الغامدي، كورونادو، فابينيو، بامسعود، الصحفي، حمدالله، صالح العمري”.

 

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