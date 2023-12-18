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بسبب عدم رضاهم على سياسة إدارة أنمار الحائلي

جماهير الاتحاد تطالب بعودة لؤي ناظر لرئاسة النادي

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
جماهير الاتحاد تطالب بعودة لؤي ناظر لرئاسة النادي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، لؤي ناظر بعودته مرة أخرى لرئاسة النادي خلفًا لأنمار الحائلي.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بالتكليف لمدة عام ونصف العام، خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مايو 2019.

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اعتذار لؤي ناظر

وخلال تلك الفترة قدم العميد نتائج إيجابية جعلت الجماهير تطالب بتواجده لكنه اكتفى بفترة التكليف.

وقال لؤي ناظر وقتها بعد إعلان رحيله عن رئاسة النادي: “إلى جمهور نادي الاتحاد العظيم.. أعتذر عن عدم رغبتي في ترشيح نفسي لرئاسة نادي الاتحاد للفترة المقبلة”.

لؤي ناظر

وأضاف: “سمعت آراءكم، وتعلمت منكم الكثير، وحاولت قدر الإمكان تلبية رغباتكم جميعها.. تسلمت النادي في أصعب ظروفه مؤمناً بضرورة إنقاذه، وخوفي الوحيد هو أن أخذلكم وأخذل ملايين العشاق والرياضيين”.

وفي سياق آخر، قال الناقد الرياضي عيد الثقيل: إن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ارتكبت 4 أخطاء كارثية كانت سببًا في إقصاء الفريق من ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام الأهلي المصري.

وقال الثقيل في تصريحات لـ برنامج “كورة روتانا”: “الخطأ الأول عدم استغلال التعاقد مع الفرنسي بنزيما وضم صفقات قوية حوله لبناء الفريق والبقاء على نفس اللاعبين كان كارثة، خاصة أن الفريق عاش نشوة الفوز بدوري روشن موسم 2022/ 2023 وحافظ على نفس المجموعة دون التجديد”.

وأضاف الثقيل: “مع احترامي وتقديري لأحمد حجازي لاعب كبير وقدم الكثير للاتحاد ولكن كيف يُمكن الدفع به في مباراة مهمة ومصيرية مثل الأهلي المصري وهو مصاب بالرباط الصليبي وكان عائدًا منها، لو ميسي أو كريستيانو رونالدو لا يُمكن المغامرة بهما في لقاء مثل هذا”.

وتابع: “الخطأ الثالث هو الاستيقاظ متأخرًا، عندما أدركت إدارة العميد أن نتائج الفريق متردية ومتراجعة ولكن هذا الاستيقاظ لم يساعد الفريق في المضي قدمًا في كأس العالم للأندية، أيضًا الخطأ الرابع هو تفكير اللاعبين في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وعدم احترامهم للأهلي المصري، هذه كارثة، والأمر ذاته حدث من نجولو كانتي ومن لاعبين سابقين في العميد، كيف تتحدث عن مباراة لم تحدث بعد ولديك منافس قوي اسمه الأهلي المصري ؟!”.

لؤي ناظر

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