جماهير النصر تطلب معاقبة علي البليهي

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي النصر، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة اللاعب علي البليهي لاعب الهلال؛ وذلك بسبب ما بدر منه في ديربي الرياض أول أمس الجمعة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

ماذا فعل علي البليهي ؟

وشُوهد البليهي وهو يجري ناحية مدرجات جماهير النصر وحاول استفزازهم في الدقيقة الـ90 بعد تقدم الهلال بثنائية لكن الحارس المغربي ياسين بونو تدخل وحاول إبعاده عن جماهير النصر، ليقوم الحكم الكولومبي ويلمار رولدان بعدها بطرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ93.

وكان علي البليهي علق على فوز الهلال على النصر بثلاثية قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذا هو الهلال لا يعرف إلا النصر، مبروك النقاط الـ3، ونركز بالمباراة القادمة”.

يذكر أن البليهي كان أثار الجدل بسبب احتفال ركزة العلم أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر من عام 2021، وعاد مجددًا ليواصل طريقته المثيرة في الاحتفال أمام جماهير النصر أول أمس.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.

ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.