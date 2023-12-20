جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا

رفضت جماهير نادي النصر ما تردد حول نية النادي التفريط في نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو

وكان وسم “خروج كريستيانو من النصر مطلب” أثار الجدل والتفاعل بين الجماهير بعدما ترددت أنباء حول وجود رغبة في التفريط فيه.

جماهير النصر أكدت على أن تدشين هذا الوسم جاء من أحد جماهير الأندية المنافسة للنصر، مضيفين أنه من المستحيل لناديهم، التفريط في اللاعب البرتغالي، كما أنهم لن يسمحوا برحيله عن العالمي.

وكان رونالدو انضم لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.