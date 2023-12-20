Icon

حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة Icon تين هاج يصدم الاتحاد والنصر Icon لقطات مذهلة لكوكب أورانوس بتفاصيل جديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا زلزال جيشي Icon وقاية: JN.1 متحور فرعي لـ كوفيد 19 ولا صحة للمتداول بأنه وباء جديد Icon ضربة موجعة لـ النصر قبل مواجهة الاتفاق Icon مدى خطورة متحور كورونا الجديد JN.1 بعدما أعلنت الصحة انتشاره Icon الزمالك يتعادل مع ساجرادا الأنجولي ويعبر لربع نهائي الكونفيدرالية Icon “المواطن” توثق عودة أنا عربية بنسخته الرابعة بـ 31 لقطة  Icon تأخرت في إعداد الشاي فقطع رأسها بالسيف وسار به في الشارع! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إطلاق وسم طالب برحيل رونالدو وأثار الجدل

جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
جماهير النصر: لن نسمح بخروج كريستيانو رونالدو من نادينا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

رفضت جماهير نادي النصر ما تردد حول نية النادي التفريط في نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو 

وكان وسم “خروج كريستيانو من النصر مطلب” أثار الجدل والتفاعل بين الجماهير بعدما ترددت أنباء حول وجود رغبة في التفريط فيه.

قد يهمّك أيضاً
صندوق التنمية العقارية: تعليق الخصومات مؤقتًا

صندوق التنمية العقارية: تعليق الخصومات مؤقتًا

رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية

رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @SPL

جماهير النصر أكدت على أن تدشين هذا الوسم جاء من أحد جماهير الأندية المنافسة للنصر، مضيفين أنه من المستحيل لناديهم، التفريط في اللاعب البرتغالي، كما أنهم لن يسمحوا برحيله عن العالمي.

وكان رونالدو انضم لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
العالم

صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

العالم
الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10 نقاط بثنائية في الوحدة
الرياضة

الهلال يوسع الفارق مع النصر لـ 10...

الرياضة
ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم الرياض في فبراير 2024
الرياضة

ميسي يضرب موعدًا مع كريستيانو رونالدو بموسم...

الرياضة
إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أولى شاحنات النقل الكهربائية في السعودية

السعودية اليوم
غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
آخر الاخبار

غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: ضرورة العودة لمسار السلام...

السعودية اليوم
صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم المكي والمسجد النبوي
السعودية اليوم

صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد بالحرم...

السعودية اليوم
النفط يتراجع 3%
السوق

النفط يتراجع 3%

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه