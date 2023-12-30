جماهير الهلال تهاجم سمير عثمان بعد انتقاده احتفالية ” بالون” علي البليهي ! .. ماذا قال؟

انتقدت جموع كبيرة من جماهير الهلال، الحكم الدولي المصري السابق سمير عثمان والمستشار التحكيمي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” وذلك بعد حديثه عن احتفالية ” البالون” التي قام بها علي البليهي لاعب الهلال في مباراة الفيحاء أمس في الجولة الـ19 بدوري روشن.

احتفالية علي البليهي مبتكرة

وقال سمير عثمان: ” البليهي لاعب مبتكر هو يستحق البطاقة الصفراء في احتفالية البالون لكنها احتفالية جميلة ومبتكرة”.

جماهير الهلال انتقدت سمير عثمان، قالت إنه دائمًا مهاجم لفريق الهلال وكاره لكل ما هو أزرق، مضيفين أن احتفالية البليهي لا تستحق حصوله على بطاقة صفراء على حد قوله.

أما الناقد الرياضي محمد الشيخ فعلق على احتفالية البليهي قائلًا: ” احتفل وسوي أفلام مثل ما تحب لكن لا تؤثر سلبًا على فريقك، البليهي متخصص في الحصول على بطاقات صفراء مجانية”.

وكان البليهي أخرج ” بالونة” زرقاء ليحتفل بها بعدما سجل الهدف الأول في شباك الفيحاء بالأمس.