بعد تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية .. الاتحاد يواجه الطائي 7 فبراير جماهير الهلال تهاجم سمير عثمان بعد انتقاده احتفالية ” بالون” علي البليهي ! .. ماذا قال؟ مشهد نادر.. إزالة البرد من شوارع بريدة بالمعدات الثقيلة ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان مع جنوى حساب المواطن: إضافة المستفيد كتابع حال عدم توفر مستندات الاستقلالية شاهد.. أجواء حائل مع هطول الأمطار وجريان السيول انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 217.66 ريال أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق الظروف الجوية تحرم الاتحاد من مواجهة الطائي والعميد يعود إلى جدة
انتقدت جموع كبيرة من جماهير الهلال، الحكم الدولي المصري السابق سمير عثمان والمستشار التحكيمي لـ برنامج ” أكشن مع وليد” وذلك بعد حديثه عن احتفالية ” البالون” التي قام بها علي البليهي لاعب الهلال في مباراة الفيحاء أمس في الجولة الـ19 بدوري روشن.
وقال سمير عثمان: ” البليهي لاعب مبتكر هو يستحق البطاقة الصفراء في احتفالية البالون لكنها احتفالية جميلة ومبتكرة”.
جماهير الهلال انتقدت سمير عثمان، قالت إنه دائمًا مهاجم لفريق الهلال وكاره لكل ما هو أزرق، مضيفين أن احتفالية البليهي لا تستحق حصوله على بطاقة صفراء على حد قوله.
أما الناقد الرياضي محمد الشيخ فعلق على احتفالية البليهي قائلًا: ” احتفل وسوي أفلام مثل ما تحب لكن لا تؤثر سلبًا على فريقك، البليهي متخصص في الحصول على بطاقات صفراء مجانية”.
وكان البليهي أخرج ” بالونة” زرقاء ليحتفل بها بعدما سجل الهدف الأول في شباك الفيحاء بالأمس.
عن احتفالية علي البليهي بالبالون 🎈
محمد الشيخ: احتفل وأعمل أفلام لكن لا تعمل ما يؤثر سلبياً على الفريق .. بطاقات صفراء مجانية
سمير عثمان: البالون تعتبر استفزاز ويستحق الإنذار
#أكشن_مع_وليد#الهلال_الفيحاء
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 29, 2023