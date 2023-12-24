جماهير الهلال تهاجم محمد الدعيع بعد تصريحاته عن الاتحاد .. ماذا حدث ؟!

هاجمت فئات عريضة من جماهير الهلال، محمد الدعيع حارس مرمى الهلال الأسبق؛ وذلك بسبب دفاعه عن نادي الاتحاد بعد الخسائر التي تعرض لها مؤخرًا حيث خسر 3 مباريات من آخر 4.

وقال الدعيع في برنامج “دورينا غير” : “من فعل هذا في الاتحاد، العميد يُعاني ربما بسبب الصفقات أو الاستعداد للموسم الجديد والبعض يلقي باللوم على المدرب وعلى اللاعبين، أنا في مدرج الاتحاد الآن”.

رد محمد الدعيع

جماهير الهلال انتقدت تصريحات، الدعيع وقالت له بأنه لم يظهر مدافعًا عن الهلال بعدما تم حرمانه من التعاقدات ومن إجراء التدابير الوقتية أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية 2022، وذلك بسبب قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر.

الدعيع ردًا على تلك الهجمات قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “كلامي واضح، تفهم ما تفهم هي مشكلتك، وش دخل حلقة محمد نور بحلقتنا اليوم، أنا حطيت نفسي بين مدرج الاتحاد الكبير فقط، وين التناقض”.