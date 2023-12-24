9 معايير رد بها المسند على قرار التعليم بتعليق الدراسة بسبب الظواهر الجوية الوحدة يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول جماهير الهلال تهاجم محمد الدعيع بعد تصريحاته عن الاتحاد .. ماذا حدث ؟! سلمان الفرج يعرض نفسه على النصر .. التفاصيل كاملة 6 أسماء لأبرز العناصر الغائبة عن نادي الاتحاد بسبب الإصابة أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن” ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة وولفرهامبتون ضد تشيلسي بكين تسجل أطول موجة برد في التاريخ الشيخ السند يطلق حملة الدين يسر لترسيخ الوسطية والاعتدال 3 طرق لتسديد الرخصة المهنية
هاجمت فئات عريضة من جماهير الهلال، محمد الدعيع حارس مرمى الهلال الأسبق؛ وذلك بسبب دفاعه عن نادي الاتحاد بعد الخسائر التي تعرض لها مؤخرًا حيث خسر 3 مباريات من آخر 4.
وقال الدعيع في برنامج “دورينا غير” : “من فعل هذا في الاتحاد، العميد يُعاني ربما بسبب الصفقات أو الاستعداد للموسم الجديد والبعض يلقي باللوم على المدرب وعلى اللاعبين، أنا في مدرج الاتحاد الآن”.
جماهير الهلال انتقدت تصريحات، الدعيع وقالت له بأنه لم يظهر مدافعًا عن الهلال بعدما تم حرمانه من التعاقدات ومن إجراء التدابير الوقتية أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية 2022، وذلك بسبب قضية لاعبه محمد كنو مع نادي النصر.
الدعيع ردًا على تلك الهجمات قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “كلامي واضح، تفهم ما تفهم هي مشكلتك، وش دخل حلقة محمد نور بحلقتنا اليوم، أنا حطيت نفسي بين مدرج الاتحاد الكبير فقط، وين التناقض”.
كلامي واضح تفهم ما تفهم مشكلتك وش دخل حلقة محمد نور بحلقتنا اليوم انا حطيت نفسي بين مدرج الاتحاد الكبير فقط !!!
وين التناقض https://t.co/akNbKdlM4v
— محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) December 24, 2023