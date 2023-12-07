لقطات مذهلة لأكبر يخت غاطس في العالم بقيمة 2 مليار دولار جمهور الهلال غاضب من تصرف عبدالله المعيوف .. التفاصيل كاملة نصراوي يُعلق على تصريحات محمد نور المثيرة ضد الهلال الرئيس الروسي يغادر الرياض ولي العهد وبوتين يعقدان اجتماعًا موسعًا في قصر اليمامة إغلاق طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع الخليفة جنوبًا لـ المدينة شمالًا تشكيل مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي آلية دفع تكلفة الاستقدام عبر مساند أزمة لـ النصر قبل مواجهة الرياض قائمة مانشستر سيتي لـ كأس العالم للأندية 2023
تسبب تصرف الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إثارة غضب جماهير نادي الهلال، وذلك بعد فوز الاتحاد على نادي سباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس المعيوف نشره الإعلامي “علاء سعيد” عبر حسابه في منصة “إكس” للحارس وهو يشير برقم 1 لجماهير العميد معلنًا أن نادي الاتحاد وجماهيره هم رقم 1 في السعودية والأول في كل شيء.
التصرف أثار غضب جماهير الهلال، التي رأت أن المعيوف أنكر قوة الهلال وشعبيته وقوة جماهيره، كما انتقدوا تصرفه بسبب أنه لم يكن وفيًّا للمدة التي قضاها في صفوف الهلال على حد وصفهم.
وكان المعيوف انضم لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من نادي الهلال بعد 7 مواسم قضاها في صفوف أزرق الرياض.
ويقدم المعيوف أداءً فنيًّا مميزًا مع الاتحاد في دوري روشن ودوري أبطال آسيا وكأس الملك، كما سيشارك مع العميد في بطولة كأس العالم للأندية خلال الشهر الجاري في جدة.