جمهور الهلال غاضب من تصرف عبدالله المعيوف .. التفاصيل كاملة

تسبب تصرف الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في إثارة غضب جماهير نادي الهلال، وذلك بعد فوز الاتحاد على نادي سباهان أصفهان الإيراني يوم الاثنين الماضي في دوري أبطال آسيا.

ماذا فعل عبدالله المعيوف ؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس المعيوف نشره الإعلامي “علاء سعيد” عبر حسابه في منصة “إكس” للحارس وهو يشير برقم 1 لجماهير العميد معلنًا أن نادي الاتحاد وجماهيره هم رقم 1 في السعودية والأول في كل شيء.

التصرف أثار غضب جماهير الهلال، التي رأت أن المعيوف أنكر قوة الهلال وشعبيته وقوة جماهيره، كما انتقدوا تصرفه بسبب أنه لم يكن وفيًّا للمدة التي قضاها في صفوف الهلال على حد وصفهم.

وكان المعيوف انضم لنادي الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من نادي الهلال بعد 7 مواسم قضاها في صفوف أزرق الرياض.

ويقدم المعيوف أداءً فنيًّا مميزًا مع الاتحاد في دوري روشن ودوري أبطال آسيا وكأس الملك، كما سيشارك مع العميد في بطولة كأس العالم للأندية خلال الشهر الجاري في جدة.