جنازة بلا جثة لعقيد في الجيش الإسرائيلي قتلته حماس

بعد اعتراف إسرائيل رسميًا بمقتل العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي، في قطاع غزة، شارك العديد من الإسرائيليين في جنازة رمزية بدون جثة نظرًا لوجود جثمانه لدى حركة حماس.

اعتراف إسرائيل

وأعلنت إسرائيل السبت الماضي عن مقتل العقيد حمامي البالغ من العمر 41 عامًا، قائد الفرقة المسؤولة عن ضرب الحصار على قطاع غزة.

وفقدت آثار الضابط الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر الماضي، إبان شن حركة حماس هجومًا مباغتًا وغير مسبوق على المواقع الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

بدورها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن التحقيقات أظهرت أن العقيد حمامي، كان هدفًا لحركة حماس أثناء تسللهم إلى قاعدة فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن مقاتلي حركة حماس كان يبحثون عنه شخصيًا، حيث عثر على صورته بحوزة عدد منهم.

تبادل الجثث

وكانت إسرائيل رفضت مقايضة جثمان حمامي وغيره من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة بأسرى فلسطينيين أحياء خلال فترة الهدنة المؤقتة التي اقتصرت على تبادل الأسرى الأحياء بين الجانبين.

وفي وقت سابق أبلغت إسرائيل الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسلم جثامين موتاها، موضحة أنها تعتقد أن لدى حماس عشرات الجثث لإسرائيليين.