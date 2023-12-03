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جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، عن خيبة أمل نجمه النرويجي إيرلينج هالاند؛ وذلك بسبب ما بدر من حكم مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير اليوم في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ماذا فعل حكم مباراة مانشستر سيتي ؟

واتخذ الحكم سيمون هوبر قرارًا غريبًا حرم مان سيتي من إحراز الهدف الرابع أمام توتنهام حيث أوقف انفرادًا صنعه هالاند لزميله في مانشستر سيتي، مما أثار غضب اللاعب النرويجي الذي طالب باستكمال اللعبة لكن الحكم فضل إيقاف اللعبة واحتسابها مخالفة لمصلحة السيتي.

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هالاند - مانشستر سيتي

وقال جوارديولا تعليقًا على تلك اللقطة: “من الطبيعي أن يشعر هالاند بمرار ما حدث من فضيحة من حكم مباراة توتنهام، واعتقد لو أن الحكم كان لاعبًا في فريق مان سيتي كان سيشعر أيضًا بالمرار وبخيبة الأمل”.

وفي المباراة، كان نادي توتنهام افتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقيقة السادسة، ثم عاد اللاعب الكوري وسجل هدفًا بالخطأ في مرماه لنادي مان سيتي في الدقيقة التاسعة.

مباراة مان سيتي ضد توتنهام - فيل فودين - 1

وفي الدقيقة الـ32، سجل اللاعب فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني لنادي توتنهام في الدقيقة السبعين، ثم سجل اللاعب الإنجليزي جاك جريليش الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ82، قبل أن يتعادل اللاعب السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ90 من ضربة رأسية لنادي توتنهام.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مان سيتي 30 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد نادي توتنهام 27 نقطة في المركز الخامس.

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