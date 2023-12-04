جوتا يسجل الهدف الثاني لـ الاتحاد

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نجح النجم البرتغالي جوتا في إحراز الهدف الثاني لنادي الاتحاد في شباك فريق سباهان أصفهان الإيراني.
وتلقى جوتا تمريرة متقنة من النجم المغربي حمدالله لينفرد بالمرمى الإيراني مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة السبعين لمصلحة العميد.