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يوفر للأشخاص المزيد من الخيارات للتنقل بأمان

جوجل تخطط للتخلي عن وضع القيادة في الخرائط

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
جوجل تخطط للتخلي عن وضع القيادة في الخرائط
المواطن - فريق التحرير

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توفر جوجل حاليًا وضع القيادة في الخرائط لنظام التشغيل أندرويد، مما يوفر تجربة آمنة وملائمة عند التنقل، مع أن الشركة تخطط لإزالة هذه الميزة في أوائل العام المقبل.

ميزة لوحة تحكم

وأعلنت الشركة في عام 2022 أنها ألغت ميزة لوحة تحكم وضع القيادة المساعد التي كانت توفر شاشة رئيسية للوحة التحكم، مما ترك ميزة وضع القيادة في الخرائط وحيدة.

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وقدمت ميزة وضع القيادة في الخرائط واجهة مستخدم محسّنة لتطبيق الخرائط في نظام التشغيل أندرويد، مع أن هذه الميزة تواجه الآن خطر الإيقاف في شهر فبراير 2024.

تطبيق جوجل الحديث

ويحتوي تطبيق جوجل الحديث برقم الإصدار 14.52 سلاسل برمجية تفيد بإيقاف ميزة وضع القيادة في الخرائط في شهر فبراير 2024.

كما توضح السلاسل بأنه يجب على المستخدم النقر على الميكروفون لاستخدام المساعد من أجل الاتصال أو إرسال رسائل أو تشغيل الوسائط أثناء التنقل.

يعني ذلك أن جوجل ماب قد تدفع الأشخاص إلى استخدام المساعد أثناء القيادة بدلًا من وضع القيادة في الخرائط.

أهمية ميزة لوحة تحكم

ووفرت ميزة لوحة تحكم وضع القيادة المساعد شاشة رئيسية تحتوي خريطة واقتراحات الوسائط وعناصر التحكم في الصوت بالإضافة إلى اختصارات الاتصال والرسائل النصية.

وكان من المفترض أن تحل ميزة لوحة تحكم وضع القيادة المساعد محل أندرويد أوتو لشاشات الهاتف، مع أن معظم المستخدمين اعتبروها بمنزلة تراجع مقارنةً بأندرويد أوتو.

ميزة وضع القيادة

ويستطيع المستخدم الوصول إلى ميزة وضع القيادة في الخرائط بعد بدء التنقل أثناء القيادة، وتظهر بصفتها شريطًا باللون الأسود في الجهة السفلية من شاشة الهاتف.

وتتيح ميزة وضع القيادة في الخرائط وصولًا سريعًا إلى المساعد والخرائط ومشغل الموسيقى المتوافق والبودكاست والكتب الصوتية وتطبيقات البث الأخرى، بالإضافة إلى واجهة مستخدم محسّنة للوسائط مع أزرار لمسية كبيرة.

خيارات للتنقل بأمان

وقالت جوجل في عام 2022 إنها تركز على ميزة وضع القيادة في الخرائط، ووجدت أن معظم الأشخاص كانوا يستخدمون هذه الميزة عبر لوحة المعلومات.

وقد توجه جوجل المستخدمين إلى وضع التنقل في خرائط جوجل مع الإلغاء المخطط له لميزة وضع القيادة في الخرائط في شهر فبراير 2024.

وتعد التفاعلات الصوتية آمنة من الناحية النظرية، مع أن هناك أشخاصًا لا يحبون استخدام المساعدين الصوتيين، مما قد يضطر هؤلاء الأشخاص إلى استخدام الشاشة في حال ارتكاب المساعد خطأً أو عدم قدرته على التعامل مع مهمة معينة.

ويأمل المستخدمون في أن تطور جوجل وضع القيادة المنقح لنظام أندرويد لأنه قد يوفر للأشخاص المزيد من الخيارات للتنقل بأمان والتفاعل مع هواتفهم.

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