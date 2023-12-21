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لكي تتماشى مع تصميم الأيقونات الأخرى

جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه
المواطن - فريق التحرير

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بدأت جوجل إطلاق الإصدار الجديد المعاد تصميمه من تطبيق المراسلة الفورية التابع لها “Google Chat” لمستخدمي نظام أندرويد.

إعادة تصميم جوجل شات

وشملت عملية إعادة التصميم طرح أيقونة جديدة للتطبيق لكي تتماشى مع تصميم الأيقونات في تطبيقات جوجل الأخرى، مع ألوان متنوعة مستلهمة من شعار الشركة.

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وأزالت جوجل الشريط السفلي التقليدي، وأضافت عدة تبويبات للصفحة الرئيسية والرسائل المباشرة والمساحات والإشارات في شريط جديد عائم أسفل الواجهة، ولم تضع جوجل أي تسميات على التبويبات واكتفت فقط بأيقونات واضحة يمكن التنقل بينها بسهولة، ويظهر اسم التبويب عند فتحه أعلى الواجهة. وبجانب الشريط الجديد، هناك زر عائم صغير لإنشاء محادثة أو مساحة جديدة.

مزايا جوجل شات

واحتوى الشريط السفلي في تطبيق جوجل Chat سابقًا على تبويبي الدردشة والمساحات فقط، مع زر عائم كبير الحجم نسبيًّا أعلاه، في حين كانت أيقونته تشبه إلى حد كبير أيقونة تطبيق Hangout القديم.

ويعتبر تطبيق جوجل Chat أحد التطبيقات الأساسية في حزمة جوجل “ورك سبيس”، وهو يركز بشكل أساسي على التواصل عبر الرسائل الفورية بين المجموعات وفرق العمل، في حين يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر تطبيق آخر، وهو جوجل Meet.

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