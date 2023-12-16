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حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية

جوجل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام المقبل

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
جوجل كروم أكثر أمانًا بدءًا من العام المقبل
المواطن - فريق التحرير

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تخطط جوجل لإضافة ميزة جديدة لجعل بيانات المستخدمين وتفاصيل التصفح أكثر أمانًا على كروم، فيما تخطط الشركة لبدء اختبار ميزة جديدة للحماية من التتبع في كروم بدءًا من 4 يناير 2024.

جوجل كروم يحصل على ميزة

وأفادت مجلة “ذا فيرج”، بأن جوجل كروم سيبدأ في حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والتي تستخدمها مواقع الويب لتتبع نشاط المستخدمين واستخدام تلك البيانات لزراعة الإعلانات والاقتراحات والتوصيات.

وباستخدام الميزة الجديدة، سيقوم كروم افتراضيًا بتقييد مواقع الويب من جمع ملفات تعريف الارتباط، كما تشير التقرير إلى أن جوجل ستطرح الميزة أولاً لعدد صغير فقط من المستخدمين على مستوى العالم، ثم يتم إصداره لمزيد من المستخدمين بحلول النصف الثاني من عام 2024.

ميزة كروم الجديدة على سطح المكتب

وتصل الميزة إلى إصدار سطح المكتب من المتصفح وإصدار أندرويد، وقد يضطر مستخدمو iOS إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً، كذلك إذا كنت أحد مستخدمي كروم فسيتم إعلامك.
كذلك في حالة اكتشاف مشكلة في موقع ويب، سيعرض كروم رسالة تسألك عما إذا كنت تريد إعادة تمكين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية مؤقتًا للموقع.

ملفات تعريف الارتباط

وتخطط جوجل لجعل كروم متصفحًا خاليًا من ملفات تعريف الارتباط منذ عام 2020، ويبدو أن ميزة منع التتبع تمثل خطوة نحو ذلك، ومع ذلك فإن الفكرة الفعلية هي جعل ملفات تعريف الارتباط غير ذات صلة بالمتصفحات عن طريق نقل بيانات تصفح المستخدم مجهولة المصدر إلى المعلنين، ويمكنهم استخدام واجهات برمجة التطبيقات التي توفرها جوجل لتخطيط الإعلانات والتوصيات وما إلى ذلك.
وتتمتع المتصفحات المنافسة مثل سفاري وإيدج وما إلى ذلك بميزات أكثر صرامة لمنع التتبع، يأتي سفاري مزودًا بميزة عدم التتبع، بينما يحتوي إيدج أيضًا على ميزة منع التتبع الصارمة المضمنة، وتمنع كلتا الميزتين مواقع الويب من جمع أنشطة المستخدمين.

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