جورجيو كيليني يعتزل كرة القدم

أعلن الإيطالي جورجيو كيليني، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب إيطاليا السابق، اعتزاله كرة القدم وذلك في عمر الـ 39.

وكتب كيليني عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: “كرة القدم كانت أجمل رحلة في حياتي، لقد كانت كل شيء بالنسبة لي”.

وأضاف: “لقد كان لي مع كرة القدم رحلة وطريق طويل فريد من نوعه لم يُنسَ الآن حان الوقت لبدء فصل جديد في حياتي”.

وحقق كيليني 20 بطولة مع يوفنتوس وبطولة واحدة مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم وبطولة واحدة مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.