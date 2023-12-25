جيرارد يطلب ضم نجم الأهلي

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يفكر المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، في ضم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.
وقالت صحيفة الـ Mirror الإنجليزية: إن جيرارد يفكر في ضم فيرمينو من أجل اللعب مع زميليه السابقين في ليفربول الإنجليزي، وهما جوردان هندرسون والهولندي جورجينيو فينالدوم.
وكان جيرارد تحدث عن رغبته في ضم فيرمينو قائلًا: “أعرف فيرمينو جيدًا، وأنا مشجع كبير له، لقد كنت أتابعه منذ سنوات وهو حاليًّا لاعب للأهلي، لذلك من الصعب التعليق على مصيره، وأنا مشجع كبير له كما قلت وأحببته منذ اليوم الأول الذي رأيته فيه”.
يذكر أن جماهير الأهلي كانت طالبت برحيل فيرمينو بسبب تراجع مستواه الفني حيث لم يسجل إلا 3 أهداف حتى الآن في دوري روشن.