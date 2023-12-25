Icon

جيرارد يطلب ضم نجم الأهلي Icon الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام منافسات الجولة الـ 18 Icon شرط واحد لاستفادة الأعزب من دعم سكني Icon لحظة انفجار مصنع للنيكل في إندونيسيا Icon الوحدة يصعد مركزًا بثلاثية في الرياض Icon السعودية ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن  Icon الإسعاف الجوي يتدخل لإنقاذ طفل من مشكلة بالقلب Icon الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة Icon كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في يناير المقبل

جيرارد يطلب ضم نجم الأهلي

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
جيرارد يطلب ضم نجم الأهلي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يفكر المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، في ضم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وقالت صحيفة الـ Mirror الإنجليزية: إن جيرارد يفكر في ضم فيرمينو من أجل اللعب مع زميليه السابقين في ليفربول الإنجليزي، وهما جوردان هندرسون والهولندي جورجينيو فينالدوم.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 3 مدن

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين

فيرمينو
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

وكان جيرارد تحدث عن رغبته في ضم فيرمينو قائلًا: “أعرف فيرمينو جيدًا، وأنا مشجع كبير له، لقد كنت أتابعه منذ سنوات وهو حاليًّا لاعب للأهلي، لذلك من الصعب التعليق على مصيره، وأنا مشجع كبير له كما قلت وأحببته منذ اليوم الأول الذي رأيته فيه”.

يذكر أن جماهير الأهلي كانت طالبت برحيل فيرمينو بسبب تراجع مستواه الفني حيث لم يسجل إلا 3 أهداف حتى الآن في دوري روشن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يقسو على الحزم برباعية
الرياضة

الأهلي يقسو على الحزم برباعية

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

أخبار رئيسية
توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على...

السعودية اليوم
برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل
السوق

برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه