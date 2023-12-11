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في الجولة الـ16

جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
جيرونا يحرج برشلونة برباعية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي جيرونا فوزًا كبيرًا على مضيفه برشلونة بنتيجة 4- 2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

جيرونا ضد برشلونة

وسجل الفريق الأبيض والأحمر الهدف الأول عبر اللاعب أرتيم دوفبيك في الدقيقة الـ12 ثم تعادل البولندي ليفاندوفسكي لبرشلونة في الدقيقة الـ20.

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ثم عاد فريق الأبيض والأحمر ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ 40 في شباك برشلونة عبر اللاعب ميجيل جوتيريز.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق الأبيض والأحمر الهدفين الثالث والرابع عبر اللاعبين إيسترادا وستواني في الدقيقتين الـ 80 والـ 93، بينما سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الـ 91.

وبعد المباراة، أصبح رصيد جيرونا 41 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.

برشلونة - جيرونا ضد برشلونة

نتائج مباريات الجولة الـ 16

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز خيتافي على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز لاس بالماس على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس بنتيجة 1- 1، بينما فاز ريال سوسيداد على فياريال بثلاثية دون رد، بينما فاز ريال مايوركا على إشبيلية بهدف دون رد.

جيرونا ضد برشلونة

وفي مباريات أمس الأحد، فاز أتلتيكو مدريد على ألميريا بهدفين لهدف، وتم إيقاف اللعب في مباراة غرناطة وأتلتيك بيلباو حيث لم تُستكمل، بينما تعادل أوساسونا مع نادي قاديش بهدف لكل فريق، وفاز جيرونا على برشلونة بنتيجة 4- 2.

 

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