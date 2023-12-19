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ينتهي عقده مع ميلان بالصيف

جيرو مطلوب في دوري روشن

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
جيرو مطلوب في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

غموض مصير جيرو

وذكرت شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية: “تلقى جيرو مكالمات هاتفية في الأشهر الأخيرة من دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي”.

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نيوكاسل ضد ميلان

وأضافت الشبكة الإيطالية: “العروض التي قدمت لنجم ميلان كانت مغرية على المستوى المالي، لكنها لا تقنع اللاعب المتوج بكأس العالم رفقة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عام 2018”.

وأشارت “كالتشيو ميركاتو”، إلى أن جيرو يحلم بالحصول على عقد جديد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، ليبقى مع الروسونيري في الموسم المقبل.

جيرو - أتالانتا ضد ميلان

اللاعب الفرنسي مع ميلان

وينتهي عقد أوليفيه صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في الصيف المقبل، ولم يقدم مسؤولو الروسونيري أي عرض له لتجديد عقده حتى الآن.

وخاض المهاجم الفرنسي، 104 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في مختلف البطولات حتى الآن، ونجح في تسجيل 41 هدفًا، كما قدم 16 تمريرة حاسمة.

أوليفيه جيرو
النجم الفرنسي مع ميلان – المصدر @_OlivierGiroud_

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