جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي

كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن الأمر الذي عانى منه الفريق قبل مواجهة نادي نساجي الإيراني غدًا في الجولة الـ6 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد نساجي

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “نسعى في مباراة الغد لمواصلة الانتصارات ونريد الحصول على النقاط الـ3”.

وأضاف: “لا نملك الوقت الكافي للاستعداد للمباراة، وهذا ما جعلنا نُعاني، اليوم سنُجري فقط التدريب الرئيسي والأخير”.

وتابع: “المران الأخير سيوضح من يشارك المباراة ومن لن يشارك، محمد العويس يواصل برنامجه التأهيلي وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها”.

وواصل: “أنا كمدير فني لا اعترف بمصطلح إراحة اللاعب عن أي مباراة، وظروف اللقاء واللاعب هي من تحدد مشاركته وسلمان الفرج، لاعب يمر بمرحلة العودة من الإصابة، وظروف اللقاء وجاهزيته هي من تحدد مشاركته من عدمها كما قلت”.