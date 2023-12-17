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في حالة تلقيه عرضاً أوروبياً

جيسوس يحسم إمكانية رحيله عن الهلال

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
جيسوس يحسم إمكانية رحيله عن الهلال
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، إمكانية رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، في حالة تلقيه عرضاً أوروبياً.

جيسوس يؤكد استمراره

وأكدت تقارير مؤخرًا إمكانية رحيل جيسوس عن الهلال، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، حال تلقى المدرب عرضًا ماليًا كبيرًا.

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وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لـ sport tv البرتغالية: “لن أترك الهلال في الوقت الحالي.. أعيش فترة رائعة معه وأحقق الأرقام القياسية تباعًا ونسعى للتتويج بأكبر عدد من الألقاب وتحقيق إنجازات”.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

وأضاف المدير الفني البرتغالي: “أجري في الهلال من أعلى أجور المدربين على مستوى العالم.. ولذلك فإن العودة إلى البرتغال خارج السياق في الوقت الحالي”.

وكان جيسوس قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ولاية ثانية، وسجل أرقامًا مميزة معه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث لم يخسر في أي مباراة حتى الآن.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @OptaArabi

الهلال في دوري روشن

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل مرتين، متفوقًا بـ10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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