جيسوس يحسم إمكانية رحيله عن الهلال

حسم المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، إمكانية رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، في حالة تلقيه عرضاً أوروبياً.

جيسوس يؤكد استمراره

وأكدت تقارير مؤخرًا إمكانية رحيل جيسوس عن الهلال، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، حال تلقى المدرب عرضًا ماليًا كبيرًا.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لـ sport tv البرتغالية: “لن أترك الهلال في الوقت الحالي.. أعيش فترة رائعة معه وأحقق الأرقام القياسية تباعًا ونسعى للتتويج بأكبر عدد من الألقاب وتحقيق إنجازات”.

وأضاف المدير الفني البرتغالي: “أجري في الهلال من أعلى أجور المدربين على مستوى العالم.. ولذلك فإن العودة إلى البرتغال خارج السياق في الوقت الحالي”.

وكان جيسوس قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ولاية ثانية، وسجل أرقامًا مميزة معه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث لم يخسر في أي مباراة حتى الآن.

الهلال في دوري روشن

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل مرتين، متفوقًا بـ10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.