جيسوس يحسم الجدل .. هل يضم بديل نيمار في يناير ؟

حسم المدرب البرتغالي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الجدل حول إمكانية ضم بديل للنجم البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال جيسوس بعد مباراة الفيحاء اليوم: “لا شك أنني سأتعاقد مع بديل، في يناير المقبل”.

وفي وقت سابق، كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن برنامج الاستقطاب لن يُعوض نادي الهلال بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال اللذيذ متحدثًا مع الإعلامي “تركي العجمة” في برنامج “كورة روتانا”: “لا نستطيع تعويض الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي بصفقة مالية ضخمة من العيار الثقيل، لأن هذا الأمر غير مُتاح حاليًّا، كذلك نعمل في برنامج الاستقطاب على تطوير سياستنا في تأمين اللاعبين من الإصابات القوية، ومن إصابات العجز الدائم”.