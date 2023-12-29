التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الأهلي والخليج جيسوس يحسم الجدل .. هل يضم بديل نيمار في يناير ؟ هدف: لا يمكن الاستفادة بأكثر من برنامج تدريبي في نفس المسار العرفج شجيرة معمرة توارث العرب عنها قصصًا وحكايات موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي الهلال يوسع الفارق مع ملاحقه النصر بثنائية في الفيحاء فلاح الهرجاف ذو الـ106 أعوام عاصر الملوك وتطوع في الحروب فما قصته؟ الرائد يقلب الطاولة على أبها ويصعد 5 مراكز في ترتيب دوري روشن إهدار للمال ويُعاقب مزاجية المحترف .. أبرز التعليقات بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 لاعبين موعد صرف المعاشات لمستفيدي التقاعد والتأمينات
حسم المدرب البرتغالي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الجدل حول إمكانية ضم بديل للنجم البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال جيسوس بعد مباراة الفيحاء اليوم: “لا شك أنني سأتعاقد مع بديل، في يناير المقبل”.
وفي وقت سابق، كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن برنامج الاستقطاب لن يُعوض نادي الهلال بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.
وقال اللذيذ متحدثًا مع الإعلامي “تركي العجمة” في برنامج “كورة روتانا”: “لا نستطيع تعويض الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي بصفقة مالية ضخمة من العيار الثقيل، لأن هذا الأمر غير مُتاح حاليًّا، كذلك نعمل في برنامج الاستقطاب على تطوير سياستنا في تأمين اللاعبين من الإصابات القوية، ومن إصابات العجز الدائم”.
" واجهتنا بعض الصعوبات، وكنا واثقين من التفوق بالمباراة.. وكنت أتمنى أن لا يتوقف الدوري في هذا التوقيت"
خيسوس – مدرب فريق الهلال #دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الهلال | #SSC pic.twitter.com/6IWpMBmian
— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023