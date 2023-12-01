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ضمن منافسات دوري المحترفين

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للفوز بديربي الرياض اليوم، وتعزيز تواجده في الصدارة.

جيسوس يبحث عن أول فوز

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن النصر واحدٌ من 3 فرق لم يحقق أمامها جيسوس أي انتصارٍ ضمن منافسات دوري المحترفين، وذلك بجانب الفيصلي وضمك.

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ويعول جيسوس على التألق اللافت للاعبيه في دوري روشن السعودي هذا الموسم لحسم الديربي، حيث إن الهلال الفريق الوحيد الذي لم يخسر، وحقق 12 فوزًا وتعادل مرتين، كما أنه الأقوى دفاعيًا وهجوميًا.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

النصر ضيفًا على الهلال

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني بـ34 نقطة.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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