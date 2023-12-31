حادث مروري يتحول لمشاجرة في الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه وتم تداولها في محتوى مرئي.

استكمال الإجراءات النظامية

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية حياله وإحالته لجهة الاختصاص.