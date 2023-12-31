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شرطة الرياض باشرت البلاغ على الفور

حادث مروري يتحول لمشاجرة في الرياض

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
حادث مروري يتحول لمشاجرة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن حادث مروري في مدينة الرياض، نتج عنه مشاجرة بين أطرافه وتم تداولها في محتوى مرئي.

استكمال الإجراءات النظامية

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية حياله وإحالته لجهة الاختصاص.

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