حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي أحمد حجازي: سعيد بالعودة ونسعى للانتصار غدًا محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
جددت الموارد البشرية التذكير بالحالات التي يتم فيها تعليق مبلغ معاش الضمان الاجتماعي بسبب عدم استكمال البيانات من قبل المستفيد.
وقالت خدمة المستفيدين في الوزارة ردًا على استفسار أحد المستفيدين يشتكي فيه من عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة 24 إنه يتم تعليق مبلغ المعاش لعدم صحة رقم الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الرقم من خلال البنك وربطه بهوية المستفيد، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التحقق من الآيبان مع البنوك.
وكانت الموارد البشرية أودعت معاش الضمان الاجتماعي الدفعة 24 يوم 30 نوفمبر الماضي بدلًا من الموعد المعتاد الذي تصادف يوم الجمعة الأول من ديسمبر الجاري.
تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.
ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي: