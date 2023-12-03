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حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
حالات تعليق معاش الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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جددت الموارد البشرية التذكير بالحالات التي يتم فيها تعليق مبلغ معاش الضمان الاجتماعي بسبب عدم استكمال البيانات من قبل المستفيد.

وقالت خدمة المستفيدين في الوزارة ردًا على استفسار أحد المستفيدين يشتكي فيه من عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة 24 إنه يتم تعليق مبلغ المعاش لعدم صحة رقم الآيبان المدخل من قبل المستفيد، أو لعدم اكتمال التحقق من الرقم من خلال البنك وربطه بهوية المستفيد، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التحقق من الآيبان مع البنوك.

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إيداع الضمان الاجتماعي الدفعة 24

وكانت الموارد البشرية أودعت معاش الضمان الاجتماعي الدفعة 24 يوم 30 نوفمبر الماضي بدلًا من الموعد المعتاد الذي تصادف يوم الجمعة الأول من ديسمبر الجاري.

تفعيل البطاقة الرقمية

تتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

  • تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.
  • بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.
  • التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

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