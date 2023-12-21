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حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
المواطن - فريق التحرير

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قالت المؤسسة العامة للتأمينات: إنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

ولفتت التأمينات عبر منصة إكس، أن ذلك يكون بحسب عدة حالات وهي كما يلي:

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– المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

– من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.

– المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

– من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

الاشتراك في التأمينات

كما حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا طبقًا لنظام العمل، كما اشترطت أن “يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله”.

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