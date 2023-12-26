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حديد الرياض ترفع رأسمالها 40% عن طريق منح أسهم مجانية

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
حديد الرياض ترفع رأسمالها 40% عن طريق منح أسهم مجانية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الرياض للحديد (حديد الرياض) عن توصية مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 40% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية.

زيادة أسهم شركة حديد الرياض

وبحسب بيان الشركة عبر موقع تداول السعودية سيتم رفع رأس مال الشركة إلى 70,000,000 ريال بدلا من 50,000,000 ريال
رأس المال بعد الزيادة حيث سيكون عدد الأسهم بعد الزيادة 7000000 سهم مقابل 5000000 سهم قبل الزيادة.

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وقالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن أهدافها في دعم المركز المالي وخطط النمو المستقبلية مؤكدة أنه سيتم منح أربعة أسهم لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون وسيتم رسملة 20,000,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة.

تاريخ الأحقية

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

تجزئة سهم حديد الرياض

وفي شأن متصل أعلنت شركة الرياض للحديد بناءً على اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 /06/ 1445هـ الموافق 25 / 12/ 2023م بأنه تم رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات (10) للسهم الواحد إلى ريال واحد (1) للسهم الواحد.

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