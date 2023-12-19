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جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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