حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 330 كجم من القات المخدر القنوات الناقلة لـ مباراة أوراوا ضد مانشستر سيتي وظائف شاغرة بفروع قطار سار وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمطارات جدة جيرو مطلوب في دوري روشن نادي الخليج يستعيد بريقه في دوري روشن وظائف إدارية شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة في فروع تبوك الدوائية تقويم التعليم: الحضور بصورة الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية القبض على 3 مقيمين لترويجهم 1.3 كجم شبو مخدر بجازان
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.