مطالبات بعمل مشترك يجمع جوني ديب وويل سميث بعد لقائهم بالسعودية القمة العالمية لقادة العقار بالرياض: إطلاق عدد من الاتفاقيات والمبادرات حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 300 كيلوجرام قات مخدر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه إنجاز جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد مرور 15 جولة من دوري روشن ولي العهد يغادر الدوحة ويبعث برقية شكر لأمير قطر ولي العهد وأمير قطر يترأسان اجتماع مجلس التنسيق السعودي – القطري إعلان الدوحة: التعاون الخليجي يثمن جهود السعودية المستمرة لإحياء عملية السلام صورة تذكارية لولي العهد وإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول الخليجية هيئة العقار: تفعيل نظام المساهمات العقارية في السعودية مطلع 2024
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.