الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم شاومي تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى SU7 16 وظيفة شاغرة في شركة تحكم قرعة أبطال آسيا تُمهد لتكرار سيناريو 2021 حرس الحدود: لن نتهاون مع أي محاولة تهريب مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11931 نقطة وظائف نسائية شاغرة في قطاعات وزارة الداخلية إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين جوجل تخطط للتخلي عن وضع القيادة في الخرائط وزارة التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية
صرح العقيد مسفر القريني المتحدث باسم حرس الحدود، بأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي محاولة لتهريب المخدرات، مشيرًا إلى أن كل الجهات الأمنية المعنية تعمل جنبًا إلى جنب.
وأضاف القريني في اتصال بقناة العربية: “لا تهاون مع أي محاولات تهريب، وسيتم القبض على المهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
ودعا متحدث حرس الحدود جميع المواطنين “للإبلاغ بأي معلومات عن التهريب” عن طريق الاتصال بالأرقام الآتية: “911 – 999 – 994 – 995″، مشيرا إلى أن كل البلاغات محمية بسرية تامة.
وختم بقوله: “هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية، ونعمل جنبًا إلى جنب، لتتبع وضبط أي محاولة لتهريب المخدرات بكافة أنواعها”.
فيديو | متحدث حرس الحدود العقيد مسفر القريني: لن يُتهاون مع أي محاولة تهريب، وجميع الجهات الأمنية تعمل جنبا إلى جنب#الحرب_على_المخدرات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pQ2Q8XyvyA
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 28, 2023