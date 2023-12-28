حرس الحدود: لن نتهاون مع أي محاولة تهريب

صرح العقيد مسفر القريني المتحدث باسم حرس الحدود، بأن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي محاولة لتهريب المخدرات، مشيرًا إلى أن كل الجهات الأمنية المعنية تعمل جنبًا إلى جنب.

لا تهاون

وأضاف القريني في اتصال بقناة العربية: “لا تهاون مع أي محاولات تهريب، وسيتم القبض على المهربين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

أرقام البلاغات

ودعا متحدث حرس الحدود جميع المواطنين “للإبلاغ بأي معلومات عن التهريب” عن طريق الاتصال بالأرقام الآتية: “911 – 999 – 994 – 995″، مشيرا إلى أن كل البلاغات محمية بسرية تامة.

وختم بقوله: “هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية، ونعمل جنبًا إلى جنب، لتتبع وضبط أي محاولة لتهريب المخدرات بكافة أنواعها”.