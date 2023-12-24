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ضمن معرض واحة الأمان في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٣ مساءً
حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية
المواطن - فريق التحرير

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استعرض جناح حرس الحدود‬ في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية وأجهزة إشارة الاستغاثة الدولية وذلك ضمن معرض وزارة الداخلية ‫ واحة الأمن‬ في المهرجان.

مشاركة حرس الحدود

ويشارك حرس الحدود ضمن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 م.
ويستعرض جناح حرس الحدود للزوار الخدمات الإلكترونية لبوابة زاول لتسهيل سرعة استخراج تصاريح الدخول للموانئ وإصدار تصاريح الإبحار والأبحاث وإصدار تفويض القيادة إلكترونيًا وتعريفهم وتوعيتهم مخالفي نظام أمن الحدود وجهود القطاع في مكافحة تهريب المخدرات، وعمليات البحث والإنقاذ والتنسيق وإدارة الكوارث البحرية، وإرشاد التائهين، ومراقبة الحدود البرية والبحرية، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية، والتعريف برقم التواصل للطوارئ (994)، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالجمهور، كالرماية الاحترافية الليزرية وفرضيات للوسائل الحية والمشبهات التعريفية وعروض الفرقة الموسيقية.

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جناح حرس الحدود‬ في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

معرض واحة الأمن

يذكر أن معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة “أبشر”، وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية، وأجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.

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