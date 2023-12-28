حرس الحدود يُنقذ بحارًا فرنسيًّا علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية

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أنقذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، التابع لحرس الحدود بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة السودانية، اليوم الخميس، بحارًا فرنسيًّا علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية قرب مرسى أوسيف بالجمهورية السودانية.
وأوضح حرس الحدود، في بيان اليوم، أنه جرى التعامل السريع مع الاستغاثة الواردة من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي والتواصل مع الجهاز النظير في السودان وإنقاذ البحار، وجاري العمل على قطر القارب إلى مرسى أوسيف لإصلاح العطل.