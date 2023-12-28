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جرى التعامل السريع مع الاستغاثة الواردة من مركز البحث والإنقاذ

حرس الحدود يُنقذ بحارًا فرنسيًّا علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
حرس الحدود يُنقذ بحارًا فرنسيًّا علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية
المواطن - فريق التحرير

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أنقذ مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC)، التابع لحرس الحدود بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة السودانية، اليوم الخميس، بحارًا فرنسيًّا علق قاربه الشراعي بالشعب المرجانية قرب مرسى أوسيف بالجمهورية السودانية.

التعامل السريع مع الاستغاثة

وأوضح حرس الحدود، في بيان اليوم، أنه جرى التعامل السريع مع الاستغاثة الواردة من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي والتواصل مع الجهاز النظير في السودان وإنقاذ البحار، وجاري العمل على قطر القارب إلى مرسى أوسيف لإصلاح العطل.

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