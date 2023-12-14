أرقام إيجابية جديدة لاقتصاد السعودية: انخفاض التضخم وارتفاع المبادرات المكتملة الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء برباعية حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة نتائج الأهلي المصري ضد الفرق الآسيوية بمونديال الأندية صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير رومارينيو يسعى لتكرار سيناريو 2012 ضد الأهلي المصري استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في اجتماع الشؤون الاقتصادية رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق في مستودع بالدمام.
ولفت الحساب الرسمي للمديرية على منصة إكس، إلى أن مدني الدمام يواصل أعمال التبريد في موقع الحادث، مؤكدًا على عدم وجود إصابات بالحادث.
ونشر المدني لقطات من عملية مباشرة الحادث.