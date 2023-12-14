حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق في مستودع بالدمام.

ولفت الحساب الرسمي للمديرية على منصة إكس، إلى أن مدني الدمام يواصل أعمال التبريد في موقع الحادث، مؤكدًا على عدم وجود إصابات بالحادث.

ونشر المدني لقطات من عملية مباشرة الحادث.