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لا إصابات جراء الحادث

حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
حريق في مستودع بالدمام وأعمال التبريد مستمرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق في مستودع بالدمام.

ولفت الحساب الرسمي للمديرية على منصة إكس، إلى أن مدني الدمام يواصل أعمال التبريد في موقع الحادث، مؤكدًا على عدم وجود إصابات بالحادث.

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ونشر المدني لقطات من عملية مباشرة الحادث.

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