حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق هائل اندلع في مستودع في الدمام بالمنطقة الشرقية.

عمليات التبريد مستمرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن فرق الدفاع المدني بالدمام باشرت إخماد حريق في مستودع، وما زالت أعمال التبريد مستمرة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات ولله الحمد.