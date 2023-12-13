حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023 نور والدوسري من أبرز النجوم العرب بكأس العالم للأندية مدير صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 330 ألف مواطن خلال 10 أشهر الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها عبدالكريم السلطان يخضع لجراحة ناجحة الاتحاد يستهدف الفوز الثالث بكأس العالم للأندية الاتحاد والأهلي المصري قمة عربية مثيرة بعد 18 عامًا “الرقص على نغم الرصاص” رواية سعودية خالصة من الفكرة حتى الغلاف الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق هائل اندلع في مستودع في الدمام بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن فرق الدفاع المدني بالدمام باشرت إخماد حريق في مستودع، وما زالت أعمال التبريد مستمرة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات ولله الحمد.