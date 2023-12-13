Icon

حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام Icon أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما بكأس العالم للأندية 2023 Icon نور والدوسري من أبرز النجوم العرب بكأس العالم للأندية Icon مدير صندوق تنمية الموارد البشرية: دعم توظيف 330 ألف مواطن خلال 10 أشهر Icon الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها Icon عبدالكريم السلطان يخضع لجراحة ناجحة Icon الاتحاد يستهدف الفوز الثالث بكأس العالم للأندية Icon الاتحاد والأهلي المصري قمة عربية مثيرة بعد 18 عامًا Icon “الرقص على نغم الرصاص” رواية سعودية خالصة من الفكرة حتى الغلاف Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عمليات التبريد مستمرة ولا إصابات

حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
حريق هائل يلتهم مستودعاً في الدمام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق هائل اندلع في مستودع في الدمام بالمنطقة الشرقية.

عمليات التبريد مستمرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن فرق الدفاع المدني بالدمام باشرت إخماد حريق في مستودع، وما زالت أعمال التبريد مستمرة.

قد يهمّك أيضاً
الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها

الجوازات: خدمة تواصل عبر أبشر تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملات تعذّر تنفيذها

السفير الصيني: أنا مشجع لـ النصر وانتصاراته مشرفة

السفير الصيني: أنا مشجع لـ النصر وانتصاراته مشرفة

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم
الرياضة

وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة...

الرياضة
حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان
أخبار أمنية

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم...

أخبار أمنية
النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا منذ 2014
آخر الاخبار

النصر يتألق مع كاسترو ويحقق رقمًا غائبًا...

آخر الاخبار
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب
صحة وطب‎

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

صحة وطب‎
معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي للسكري
صحة وطب‎

معلومات عن القاتل الصامت في اليوم العالمي...

صحة وطب‎
سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة...

السعودية اليوم
إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو بصحة جيدة
السعودية اليوم

إنقاذ شخص سقط في بئر بالعرضيات وهو...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه