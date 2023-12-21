حريق يلتهم شقة سكنية في مكة المكرمة

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باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في مكة المكرمة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن الدفاع المدني بمكة المكرمة أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية.
وأكدت فرق الدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.