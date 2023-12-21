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الدفاع المدني أخمد الحريق دون إصابات

حريق يلتهم شقة سكنية في مكة المكرمة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
حريق يلتهم شقة سكنية في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية في مكة المكرمة.

إخماد حريق في مكة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن الدفاع المدني بمكة المكرمة أخمد حريقًا في شقة بعمارة سكنية.

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وأكدت فرق الدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

 

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