حساب الاتحاد في إكس يثير الجدل بين جماهيره

أثار حساب نادي الاتحاد في منصة “إكس” الجدل بين جماهيره؛ وذلك بسبب عدم نشره أي منشور عن الفريق الأول منذ الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2023 عقب الخسارة من الأهلي المصري.

رد لم يحدث من إدارة الاتحاد

ومنذ يوم الجمعة 15 ديسمبر لم ينشر حساب الفريق أي منشور عن النادي أو الفريق الأول في أمر أثار الجدل وزاد غضب جماهير العميد التي كانت تتمنى توضيحًا من إدارة أنمار الحائلي بسبب سوء أداء العميد في مباراة الأهلي المصري وهزيمته بثلاثية لهدف.

وسيواجه الاتحاد، فريق الرائد يوم 23 ديسمبر الجاري في الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.