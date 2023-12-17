احذروا عض أو خربشة القطط مارسيل كولر: الأهلي المصري سيقاتل للوصول لنهائي مونديال الأندية ترامب يتقدم على بايدن بشكل كبير في السباق نحو البيت الأبيض نظام المعاملات المدنية عدّل 5 أنظمة سارية روما يسقط أمام بولونيا بهدفين شبه الجزيرة الكورية تشتعل بعد إطلاق صواريخ باليستية ووصول الغواصة النووية هاوس أوف هايب أضخم تجربة تجمع بين الواقع والتقنية في موسم الرياض حساب الاتحاد في إكس يثير الجدل بين جماهيره لا تتناولوا الطعام بعد التاسعة مساء لا أهداف في قمة ليفربول ضد مان يونايتد
أثار حساب نادي الاتحاد في منصة “إكس” الجدل بين جماهيره؛ وذلك بسبب عدم نشره أي منشور عن الفريق الأول منذ الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2023 عقب الخسارة من الأهلي المصري.
ومنذ يوم الجمعة 15 ديسمبر لم ينشر حساب الفريق أي منشور عن النادي أو الفريق الأول في أمر أثار الجدل وزاد غضب جماهير العميد التي كانت تتمنى توضيحًا من إدارة أنمار الحائلي بسبب سوء أداء العميد في مباراة الأهلي المصري وهزيمته بثلاثية لهدف.
وسيواجه الاتحاد، فريق الرائد يوم 23 ديسمبر الجاري في الجولة الـ 18 من بطولة دوري روشن.