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قبل مواجهة الفريقين بالدوري

حساب الاتفاق يُشعل الصراع مع النصر

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
حساب الاتفاق يُشعل الصراع مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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سخر حساب نادي الاتفاق، من النصر، ليُشعل الأجواء قبل مباراة الفريقين المرتقبة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتفاق يسخر من النصر

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي عبر منصة “إكس”، يتضمن عددًا من أهداف نجمه محمد الكويكبي مع الفريق الأول لكرة القدم في شباك النصر.

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محمد الكويكبي
الكويكبي

وعلق حساب النادي، على مقطع الفيديو بسخرية، قائلًا: “هل تعاقدت مع الاتفاق أم مع مرمى النصر؟”، وذلك في إشارة إلى تعود محمد الكويكبي على التسجيل في مباريات النصر.

وجاءت هذه التغريدة، بعدما شهدت مباراة الفريقين الأخيرة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين جدلًا تحكيميًا، وأكد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، أن نجوم النصر يؤثرون على الحكم.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

مواجهة قوية بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة فارس الدهناء، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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