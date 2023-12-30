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حساب المواطن: إضافة المستفيد كتابع حال عدم توفر مستندات الاستقلالية

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
حساب المواطن: إضافة المستفيد كتابع حال عدم توفر مستندات الاستقلالية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حالة عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافة المستفيد كتابع لدى رب الأسرة.

التسجيل كمستقل في حساب المواطن

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية التسجيل كفرد مستقل والمستندات المطلوبة.

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وأجاب حساب المواطن، بقوله: “في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (تفاصيل الطلب – المرفقات) وفي حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة”.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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