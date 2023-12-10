حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع نيوم تعلن عن إطلاق شركة نيوم للغذاء توبيان التأمينات: 4 خطوات لاستكمال بيانات المنشأة انطلاق انتخابات الرئاسة في مصر لعام 2024 4 عادات سيئة تتسبب في ظهور حب الشباب المرور: إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة أمير منطقة جازان يعزي أسرة السروري السعودية تحقق فوزًا كبيرًا في حملة جذب عمالقة المال للرياض استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل الدفعة الـ 73 من الدعم لشهر ديسمبر الجاري.
وأوضح حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أن 75% من المستحقين تحصلوا على الدعم لشهر ديسمبر الجاري.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.