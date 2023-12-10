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مستحقات الدفعة الـ 73

حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل الدفعة الـ 73 من الدعم لشهر ديسمبر الجاري.

حساب المواطن الدفعة الـ 73

وأوضح حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر.

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وأضاف برنامج حساب المواطن، أن 75% من المستحقين تحصلوا على الدعم لشهر ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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