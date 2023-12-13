حساب المواطن : الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة

جدد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن كافة أنواع الدخل الشهري للأسرة بما فيها راتب التابع حال حصوله على وظيفة.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالاً من أحد المتابعين قال فيه: “ولدي توظّف هل يسقط عنه الدعم؟”. وردت بالقول: “في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن”.

الدعم الإضافي

من جهة أخرى أفادت خدمة المستفيدين أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم، الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات تخص البرنامج من خلال القنوات الرسمية للبرنامج.

وأضافت أن الاستحقاق يختلف وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانه التسجيل وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحقاً سيشمله الدعم.

إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

ضوابط جديدة

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.