خطيب المسجد الحرام: ستر العبد عيب أخيه من أعظم علامات الصلاح حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا
شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وكذلك البدلات والعلاوات بكافة أنواعها.
وقالت خدمة المستفيدين، إنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه من خلال أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وسيتم احتسابه من ضمن دخل الاسرة.
وردت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على عدة استفسارات حول الدخل مؤكدة أنه يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات.
وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.