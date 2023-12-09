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حساب المواطن : التسجيل في ريف لا يوقف الدعم

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
حساب المواطن : التسجيل في ريف لا يوقف الدعم
المواطن - فريق التحرير

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جدد حساب المواطن التأكيد على أن التسجيل في برنامج ريف لا يسبب وقف الدعم عن المستفيدين داعيًا إلى الإفصاح عن كافة أنواع الدخل.

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “هل التقديم في برنامج ريف يوقف حساب المواطن إذا قدم عليه الشخص” وردت عليه بالقول: لا يؤثر ذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.

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ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

موعد الدفعة 73

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة 73 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد العاشر من ديسمبر شاملًا الدعم الإضافي وفق التوجيه الملكي الكريم.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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