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شدد على أهمية الإفصاح عن أي دخل إضافي

حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
حساب المواطن: التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم بشرط
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أن التسجيل في ساند لا يؤثر على الدعم، مشدداً على أهمية الإفصاح عن أي دخل إضافي.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد بشأن مدى تأثر الدعم بالتسجيل في نظام ساند.

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حساب المواطن ودعم ساند

وأجاب حساب المواطن، بقوله :”أهلاً بك ، في حال وجود دخل من ساند لا بد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج ساند، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa .

موعد دفعة ديسمبر

وفي سياق متصل اشتكى البعض من ظهور حالة مؤهل وغير مستحق للدعم بسبب تجاوز الحد المانع وردت عليهم خدمة المستفيدين بالقول إنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر ديسمبر حتى الآن وفي حال صدرت نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/11/2023، وكان المستفيد مستحقًا للدعم سيشمله الدعم بتاريخ “10 ديسمبر”.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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