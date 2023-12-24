حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

أعاد حساب المواطن التأكيد على ضرورة إضافة كافة أنواع الدخل لرب الأسرة ولكافة التابعين حتى لا تتأثر الأهلية والاستحقاق.

وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه : “هل مكافأة الجامعة لأحد التابعين تدخل ضمن الدخل الإضافي للأسرة ؟”

إضافة الدخل

وردت عليه بالقول :”تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها ، ويجب اختيار الحالة الوظيفية “طالب ” من (ملف المستفيد – التابعين) والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل ” برامج حكومية ودعومات ومكافآت ” ومصدر الدخل ” برنامج دعم حكومي ” ثم إضافة وحفظ .

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.