حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية

جدد حساب المواطن التأكيد على أن الموافقة على الاعتراضات شرط دراسة الأهلية مرة أخرى مشيرًا إلى أن الرد على الاعتراضات المقدمة يتم في أقرب وقت.

اعتراض الأهلية

بإمكان المستفيد معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابه في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل) ويلزمه تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت وذلك بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

معرفة نتيجة الاعتراض

وقالت خدمة المستفيدين : في حال تم تقديم اعتراض ، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية، اعتراضات الأهلية السابقة) ولا بد من الموافقة على الاعتراض ليتم دراسة الأهلية.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.