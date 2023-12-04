حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمتزوجة التقديم في برنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

– إذا كان الزوج فاقداً للأهلية

– إذا كان الزوج متغيباً

– في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي

– إذا كان الزوج مسجوناً

موعد الدفعة 73

وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.