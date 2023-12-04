تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات وزير الطاقة: السعودية تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل رؤوم تقر توزيع 3.1 مليون ريال أرباحاً نقدية شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق القيادة المركزية الأمريكية ترد بشكل عاجل على استهداف 3 سفن لحظة انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمتزوجة التقديم في برنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:
– إذا كان الزوج فاقداً للأهلية
– إذا كان الزوج متغيباً
– في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي
– إذا كان الزوج مسجوناً
وبحسب الجدولة الزمنية سيتم إيداع الدفعة 73 من الدعم للمستفيدين الذين أكملوا طلباتهم وصدرت لهم نتائج الأهلية وذلك في الموعد المحدد يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من ديسمبر الجاري.
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.